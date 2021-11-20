Дзюба установил рекорд чемпионата России

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба в очередной раз переписал историю чемпионата России.

33-летний футболист стал рекордсменом турнира по количеству хет-триков.

Форвард "сине-бело-голубых" трижды поразил ворота "Нижнего Новгорода" (5:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Для Дзюбы это пятый хет-трик в российском национальном первенстве. Он превзошёл достижение Александра Кержакова, Вагнера Лава, Саломона Рондона, Дмитрия Кириченко и Олега Гарина.

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