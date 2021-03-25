Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной России
Фото твиттер Артема Дзюбы
Гол в ворота Мальты стал 27-м для Артёма Дзюбы в составе сборной России.
Напомним, что 32-летний форвард открыл счёт во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022, который завершился победой россиян 3:1.
По числу забитых мячей за национальную команду Дзюба обогнал Владимира Бесчастных (26) и вышел на чистое второе место.
Рекордсменом российской сборной остаётся Александр Кержаков, отличившийся 30 раз.
Не пропустите: Канделаки отреагировала на гол Дзюбы в матче с Мальтой. | http://soccernews.ru
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