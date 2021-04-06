Экс-арбитр Андухар считает, что гол "Барселоны" в ворота "Вальядолида" был засчитан ошибочно

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Экс-арбитр Андухар считает, что гол "Барселоны" в ворота "Вальядолида" был засчитан ошибочно

Бывший судья Андухар Оливер разобрал эпизод с единственным голом "Барселоны" в матче 29-го тура Примеры против "Вальядолида" (1:0).

"Гол нужно было отменить, потому что за 10 секунд до удара Дембеле Альба нарушил правила на Роке Месе при отборе мяча", - цитирует Андухара Marca.

Ранее эксперт также указал на ошибку арбитра Сантьяго Хайме Латре, который удалил Оскара Плано на 79-й минуте игры с "Барсой".

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