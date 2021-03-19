Экс-арбитр Федотов назвал виновного в проблемах VAR в РПЛ
Фото: Sports.ru
Экс-судья РПЛ Игорь Федотов считает, что в проблемах VAR в РПЛ виноват Леонид Калошин, который является ответственным за внедрение системы в России.
"Ашот Хачатурянц, называю вам первого виновного человека. Леонид Калошин - зло РФС. Это преступник. Он идет против российского футбола и судейства.
Когда у команды отнимают гол, это преступление против футбола. В этом виноваты не только арбитры. Виноват тот, кто их обучал. Куда делись бабки, которые вкладывались в VAR? Команды стараются, вкладывают деньги, а VAR не работает.
Калошин - преступник, с него нужно спрашивать, его нужно гнать", - заявил Федотов.
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