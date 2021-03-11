Экс-арбитр Итурральде: "Месси должен был перебить пенальти в ворота ПСЖ"

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес дал оценку эпизоду с нереализованным пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Барселоной".

Напомним, что в компенсированное к первому тайму время с 11-метровой отметки не сумел забить капитан каталонцев Лионель Месси - его удар парировал Кейлор Навас.

"Это большая ошибка системы VAR. Месси должен был перебить пенальти, потому что до удара в полукруг перед штрафной площадью вошёл Верратти. Потом он смог принять отскочивший мяч в штрафной и вынести его за пределы поля. Этот момент следовало пересмотреть, но судьи следили только за вратарем", - цитирует Итурральде AS.

Встречу в Париже обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

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