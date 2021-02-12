Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что в 2017 году у него возникли проблемы с алкоголем.
"Перед переходом в "Енисей" мы с женой сидели разговаривали, обсуждали переезд. Я говорил ей: "Это мой шанс, мне дают контракт на два года. Давай переедем в Красноярск. Разговаривали много, как только не убеждал. У меня была одна цель - перевезти с собой семью, чтобы они были рядом со мной. На тот момент мне очень нужна была поддержка семьи. Но Ксения снова послушала свою мать, которая убедила её остаться в Москве.
Принял решение уехать в Красноярск без семьи, ведь мне нужно было играть. Первые два месяца всё было хорошо: сборы, много работы. Спустя два месяца я не справился с этой тяжелой ношей и начал пить. Даже помню тот день: потренировался, приехал домой, в голову лезли разные мысли. Долго думал: почему же они не поехали со мной? Чувствовал некое предательство. На этом фоне не справился с собой морально и запил. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый день, но это было периодически. Мог запросто не прийти на тренировку", - рассказал Чепчугов.
Вратарь покинул "Енисей" в 2018 году и с тех пор остаётся без команды. В июле ему исполнится 36 лет.
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