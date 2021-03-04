Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку

Бывший игрок "Ювентуса", "Интера", "Ромы" и других итальянских клубов Луджи Сартор осуждён за выращивание марихуаны.

По информации Parma Live, 46-летний экс-футболист проведёт под арестом ближайшие 14 месяцев и 20 дней.

Скорее всего, итальянец будет работать волонтёром в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью.

Сартор - трёхкратный обладатель Кубка УЕФА, трёхкратный обладатель Кубка Италии, в его активе 2 матча за сборную Италии.

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