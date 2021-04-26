Экс-жена Аршавина ответила на обвинения в краже 1 млн евро

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Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на обвинения его матери Татьяны, которая назвала ее аферисткой. Татьяна Аршавина заявила, что Алиса мошенническим путем украла у ее сына 1 млн евро.

"Никуда я не возила такие деньги. Да и вообще, тогда мы были мужем и женой. Я могла возить 2 миллиона, 3 миллиона… Сейчас она у меня их тоже потребует? Или драгоценности?

Суть в том, что все деньги находились на протяжении брака у мамы. Даже 10 тысяч долларов у нас дома не было. Нам нужно было звонить маме, поехать за ключами для ячейки, взять маму с собой. Мама откроет, мама выдаст. Вот так это происходило.

Все, что она наговорила, это выдумки женщины, которая хотела разлучить семью. Андрей ушел от меня из-за мамы, это совершенно точно. Не могу сказать, зачем она это делала. Думаю, что Андрей — это такая ее собственность. Она не позволит ни одной женщине быть с ним, сколько бы детей кто ни родил. И она готова на все, до последнего", — сказала Алиса в ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.