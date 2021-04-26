Экс-жена Аршавина ответила на обвинения в краже 1 млн евро
Фото: Твиттер @CosmopolitanRus
Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на обвинения его матери Татьяны, которая назвала ее аферисткой. Татьяна Аршавина заявила, что Алиса мошенническим путем украла у ее сына 1 млн евро.
"Никуда я не возила такие деньги. Да и вообще, тогда мы были мужем и женой. Я могла возить 2 миллиона, 3 миллиона… Сейчас она у меня их тоже потребует? Или драгоценности?
Суть в том, что все деньги находились на протяжении брака у мамы. Даже 10 тысяч долларов у нас дома не было. Нам нужно было звонить маме, поехать за ключами для ячейки, взять маму с собой. Мама откроет, мама выдаст. Вот так это происходило.
Все, что она наговорила, это выдумки женщины, которая хотела разлучить семью. Андрей ушел от меня из-за мамы, это совершенно точно. Не могу сказать, зачем она это делала. Думаю, что Андрей — это такая ее собственность. Она не позволит ни одной женщине быть с ним, сколько бы детей кто ни родил. И она готова на все, до последнего", — сказала Алиса в ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18