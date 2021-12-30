Экс-звезда АПЛ раскритиковал Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор подверг критике португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за его игру в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:1).
"Такое впечатление, что Роналду интересны только его голы. В матче с "Ньюкаслом" он был недоволен все 90 минут. Криштиану вскидывал руки вверх, так как у него не было моментов. А после финального свистка он в ярости убежал с поля. Я представляю, как он бесновался в раздевалке", – приводит слова Агбонлахора Footballinsider247.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18