Елена Гомес - супруга Хави Гарсии

Теги хави гарсиядевушки футболистов

Елена Гомес - супруга Хави ГарсииФигура полузащитника севильского "Бетиса" Хави Гарсии примечательна для мужской половины почитателей спорта №1 из постсоветского пространства не только выступлениями за питерский "Зенит", но и своей супругой - Еленой Гомес, которая своей фотосессией для журнала Maxim произвела впечатление не только на футбольных фанатов. Чем же так примечательна жена испанского хавбека?

Не пропустите:

Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси Лингарда

Андресса Урак - бывшая любовница Роналду

Айда Мартинес - телеведущая, раздевшаяся догола после выхода сборной Перу на ЧМ

Эмили Ратаковски - самая горячая девушка ноября

Мичела Персико - подруга Даниэле Ругани | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов