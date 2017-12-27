Елена Гомес - супруга Хави Гарсии

Фигура полузащитника севильского "Бетиса" Хави Гарсии примечательна для мужской половины почитателей спорта №1 из постсоветского пространства не только выступлениями за питерский "Зенит", но и своей супругой - Еленой Гомес, которая своей фотосессией для журнала Maxim произвела впечатление не только на футбольных фанатов. Чем же так примечательна жена испанского хавбека?

Не пропустите:

Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси Лингарда

Андресса Урак - бывшая любовница Роналду

Айда Мартинес - телеведущая, раздевшаяся догола после выхода сборной Перу на ЧМ

Эмили Ратаковски - самая горячая девушка ноября

Мичела Персико - подруга Даниэле Ругани | soccernews.ru