Эмери - лидер среди тренеров по выходам в полуфинал Лиги Европы

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"Вильярреал" дважды обыграл загребское "Динамо" (1:0, 2:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Как сообщает Opta, наставник "желтой субмарины" Унаи Эмери в шестой раз в карьере вышел в полуфинал ЛЕ / Кубка УЕФА. Это лучший показатель среди тренеров.

Стоит отметить, что Эмери во главе "Севильи" три раза выигрывал Лигу Европы (2014, 2015, 2016).

В предстоящем полуфинале "Вильярреал" встретится с "Арсеналом".

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