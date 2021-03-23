Эрлинг Холанд: "Предстоит еще много работы, чтобы добраться до Месси и Роналду"

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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Я думаю только о себе. Я должен ежедневно улучшать свою. Не стоит сравнивать меня с Месси и Роналду, возможно, лучшими футболистами в истории. Мне еще многое нужно сделать, чтобы добраться до них", - приводит слова Холанда Football Italia.

Напомним, 20-летний норвежец входит в число главных трансферных целей практически всех европейских топ-клубов. Однако, "Боруссия" не собирается отпускать свою звезду менее, чем за 150 миллионов евро. Контракт Холанда со "шмелями" рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне 2020/2021 нападающий выходил на поле в 30 матчах. В его активе 31 гол и 8 результативных передач.