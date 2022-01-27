Эрнесто Вальверде высказался о своей работе в "Барселоне"

Фото: фан-инстаграм Вальверде

Эрнесто Вальверде высказался о своем периоде работы в "Барселоне". Напомним, что испанец возглавлял сине-гранатовых с 2017-го по 2020 год.

"Я провел два с половиной года в "Барселоне". Три сезона подряд мы гарантировали первое место в группе Лиги Чемпионов за тур до конца.

За период моей тренерской карьеры в "Барселоны" мы выиграли два чемпионата. Это был хороший результат, но, похоже, людям этого было мало", - сказал испанский специалист.

В данный момент "Барселону" возглавляет Хави Эрнандес. Сейчас каталонцы располагаются на пятом месте в Ла Лиге.

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