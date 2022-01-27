Эрнесто Вальверде высказался о своей работе в "Барселоне"
Фото: фан-инстаграм Вальверде
Эрнесто Вальверде высказался о своем периоде работы в "Барселоне". Напомним, что испанец возглавлял сине-гранатовых с 2017-го по 2020 год.
"Я провел два с половиной года в "Барселоне". Три сезона подряд мы гарантировали первое место в группе Лиги Чемпионов за тур до конца.
За период моей тренерской карьеры в "Барселоны" мы выиграли два чемпионата. Это был хороший результат, но, похоже, людям этого было мало", - сказал испанский специалист.
В данный момент "Барселону" возглавляет Хави Эрнандес. Сейчас каталонцы располагаются на пятом месте в Ла Лиге.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14