"Если вы скажете мне, что вам нравится футбол, но не нравится "Барса", значит у вас есть проблемы": вышел трейлер к документальному фильму о "Барселоне" Гвардиолы

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"Если вы скажете мне, что вам нравится футбол, но не нравится "Барса", значит у вас есть проблемы": вышел трейлер к документальному фильму о "Барселоне" ГвардиолыВ сети интернет появился трейлер к документальному фильму о каталонской "Барселоне" времен работы с ней Хосепа Гвардиолы.

В предисловии этого видео приводятся слова новоиспеченного главного тренера "Монако" Тьерри Анри: "Мне все равно, откуда вы. Если вы скажете мне, что вам нравится футбол, но не нравится "Барса", значит у вас есть проблемы".

Премьера ленты состоится 9-го ноября.

Напомним,  Месси и Вальверде хотят видеть в "Барселоне" звезду АПЛ. | soccernews.ru

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