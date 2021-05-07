"Это дно": Юнгберг высказался о вылете "Арсенала" из Лиги Европы

Фото Agence France-Presse / Glyn Kirk

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Фредди Юнгберг прокомментировал завершение выступления команды в Лиге Европы.

Напомним, что в 1/2 финала турнира "канониры" вылетели от испанского "Вильярреала".

"Надеюсь, что данный вылет - это дно, от которого можно будет оттолкнуться. Это действительно очень больно. Думаю, надо изменить модель развития клуба, поскольку с каждым годом мы становимся только хуже", - цитирует Юнгберга BBC.

В АПЛ "Арсенал" набрал 49 очков в 34 турах и занимает девятое место в таблице лиги.

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