"Эвертон" интересуется защитником "Милана"

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Правый защитник "Милана" Диогу Далот может летом оказаться в "Эвертоне", пишет Liverpool Echo.

По сведениям издания, "ириски" хотят усилить фланг обороны, и кандидатура португальца находится в их шорт-листе.

Напомним, что Далот выступает за "Милан" на правах аренды до конца текущего сезона, а его трансфер принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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