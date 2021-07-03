"Эвертон" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Эвертон" нацелился на хавбека "Барселоны"

Фото инстаграм Филипе Коутиньо 

"Эвертон" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, "ириски" готовы арендовать 29-летнего футболиста с правом выкупа.

"Сине-гранатовые" хотят избавиться от бразильца, поэтому не будут препятствовать его уходу.

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его зарплата - 8,5 миллиона евро в год.

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