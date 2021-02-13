Евсеев рассказал, какой тренер его вдохновляет
Известный российский тренер Вадим Евсеев признался, что берёт пример с наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Хосепа Гвардиолы, работавшего в "Баварии". Именно этот его этап мне нравится сильнее всего.
Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа. Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая", - рассказал Евсеев.
В октябре прошлого года 45-летний специалист ушёл из "Уфы" и с тех пор остаётся без работы.
В конце января сообщалось, что у Евсеева были предложения из ФНЛ и Казахстана, но он их отклонил.
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