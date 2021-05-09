"Эйбар" вырвал победу на выезде у "Хетафе"
Фото: инстаграм "Эйбара"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура Ла Лиги "Хетафе" на последних минутах упустил ничью с "Эйбаром". Победный для гостей гол забил Ресио. За три тура до конца "Эйбар" занимает последнее место, однако отстает от спасительной 17-й позиции всего на два очка.
"Хетафе" — "Эйбар" — 0:1 (0:0)
Гол: Ресио, 89 — с пенальти.
"Хетафе": Сория, Ньом (Аленья, 90), Суарес, Даконам (Шакла, 26), Оливера, Тимор, Максимович (Анхель, 90), Арамбарри, Кукурелья, Мата, Энес Унал (Чема, 78).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Корреа, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито (Ресио, 70), Атиенса, Кике Гарсия, Серхио Энрич, Хиль.
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