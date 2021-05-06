Фабиан Руис может перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Фабиана Руиса/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, мадридский "Реал" рассматривает испанского полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса в качестве возможного усиления полузащитной линии.

В текущем сезоне Серии А Руис провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.

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