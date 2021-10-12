Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча"

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Фабио Каннаваро сделал прогноз на обладателя "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Фабио Каннаваро/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро выразил мнение, что "Золотой мяч" выиграет нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.

"Сразу пять итальянцев попали в число номинантов на "Золотой мяч". Такого не было с 2006 года, когда я выиграл награду. Это хороший знак. Жоржиньо имеет наилучшие шансы, но я уверен, что выиграет Месси. Награду также заслуживают Барелла и другие, а также я бы включил в список Кьезу.

Шансы Доннаруммы? Вратарям и защитникам всегда сложно выиграть "Золотой мяч". Только Яшину удавалось это. Думаю, что у Джиджи еще будут шансы, если он будет играть на том же уровне. Эра Месси и Роналду заканчивается, а новых великих игроков пока не видно", - приводит слова Каннаваро Football Italia.

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