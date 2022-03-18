Фанаты "Челси" могут не попасть на матч с "Реалом": названа причина

Лондонский "Челси" рискует остаться без поддержки трибун в домашней игре 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

По информации журналиста Аранчи Родригеса, болельщики "синих" не попадут на "Стэмфорд Бридж", если британские власти не ослабят санкции в отношении клуба.

На сегодняшний день "Челси" не может продавать билеты на матчи, а четвертьфинальный поединок ЛЧ не входит в программу абонементов.

Напомним, что в Лондоне пройдёт первая встреча с "Реалом", а ответная состоится в Мадриде. Ориентировочные даты - 5-6 и 12-13 апреля.

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