Фати полетел в Португалию для обследования колена

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", нападающий Ансу Фати отправился в Португалию для медицинского обследования травмированного колена.

Фати пройдет обследование левого колена у врача Хосе Карлоса Нороньи под присмотром клубных докторов.

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