Фати рассказал о своем переходе в "Барселону"

1 Теги барселонаансу фати

Фати рассказал о своем переходе в "Барселону"Фото: Alex Caparros/Getty Images

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати вспомнил о своем переходе в каталонский клуб из "Севильи" в 2012 году.

"Сначала "Барса" подписала моего брата, а затем и меня. Было тяжело переезжать, всю жизнь прожив в Севилье. Мне было трудно перебраться сюда, однако после того, как это произошло, мне уже не хотелось никуда уходить.

Когда после моего дебюта началась шумиха, я не слишком много читал социальные сети, так как понимал, что меня будут обсуждать. Если слишком увлечься этим, можно перестать выступать на должном уровне. Да и вообще, попасть в основную команду и дебютировать не самая трудная вещь. Настоящее испытание - надолго остаться в ней", - приводит слова Фати Marca.

Фати дебютировал за основную команду "Барсы" в 2019 году. За это время он провел 43 игры, в которых отметился 13 голами и тремя ассистами.

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