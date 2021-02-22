Федеральная налоговая служба подала в суд на ресторан Семака

Федеральная налоговая служба (ФНЛ) подала иск против петербургского ресторана "Сад", одним из владельцев которого является главный тренер "Зенита" Сергей Семак, сообщает "Фонтанка".

По сведениям источника, ФНЛ намерен взыскать с ресторана 97 тысяч рублей, которые заведение получило в качестве государственной помощи из-за приостановки работы во время пандемии коронавируса.

По словам управляющей рестораном Валерии Богачевой, средства были получены на зарплату сотрудника, который уже уволился. В связи с этим, были возвращены государству. Поэтому в руководстве ресторана не понимают, в чем суть претензий ФНС.

Семак сообщил, что ничего не знает об иске. "Ничего об этом не знаю абсолютно, первый раз слышу, пока не могу ничего сказать", - заявил тренер в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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