Федун прокомментировал назначение Витории

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера московского клуба.

"Футбольный клуб "Спартак" приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи. Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом "Витория Гимараэш", обыграв в финале "Бенфику".

Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам "Аль-Наср", всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в "Спартаке". Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба", – сказал Федун.

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