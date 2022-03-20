Феерии ЦСКА и "Зенита", потери "Спартака" и "Динамо": результаты 22-го тура РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить крупные победы ЦСКА и "Зенита" над "Рубином" и "Арсеналом" соответственно, а также ничьи "Спартака" и "Динамо" в матчах с "Нижним Новгородом" и "Ростовом".

ЦСКА - "Рубин" - 6:1 (4:1)

Голы: Языджи, 5 - 1:0, Гбамен, 11 - 2:0, Медина, 24 - 3:0, Карраскаль, 26 - 4:0, Кучаев, 38 - 4:1, Языджи, 67 - 5:1, Языджи (пен), 86 - 6:1.

"Зенит" - "Арсенал" Тула - 3:0 (1:0)

Голы: Малком, 44 - 1:0, Малком, 55 - 2:0, Юри Алберто, 89 - 3:0

"Нижний Новгород" – "Спартак" - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 72 Мартинс Перейра, 1:1 – 73 Юлдошев.

"Динамо" – "Ростов" - 1:1 (0:0)

Голы: Полоз, 59 - 0:1, Смолов, 90 (с пенальти) - 1:1

"Сочи" – "Крылья Советов" - 2:3 (0:1)

Голы: Глушенков, 45 - 0:1, Горшков, 78 (с пенальти) - 0:2, Мелкадзе, 80 - 1:2, Макарчук, 83 - 2:2, Зиньковский, 90 - 2:3

"Уфа" - "Краснодар" - 1:1 (0:1)

Голы: Ионов, 45 - 0:1, Агаларов (пен), 84 - 1:1

"Ахмат" – "Локомотив" - 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – 10 Жемалетдинов, 1:1 – 20 Трошечкин, 2:1 – 45+4 Уткин, 2:2 – 54 Исидор, 2:3 – 62 Кухта

"Урал" – "Химки" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86, автогол Кузьмичев.

Положение команд: "Зенит" - 48, "Динамо" - 43, ЦСКА - 42, "Сочи" - 38, "Краснодар" - 36 (21), "Локомотив" - 34 (21), "Крылья Советов" - 32 (21), "Ахмат" - 31, "Спартак" - 27, "Рубин" - 25, "Нижний Новгород" - 24, "Ростов" - 22 (21), "Урал", "Арсенал" - 20, "Уфа", "Химки" - 18.