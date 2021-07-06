ФИФА нашла замену сборной Украины, которая отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение заменить сборную Украины на сборную Швейцарии в финальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу в России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
"ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года", – сообщили в РФС.
Напомним, что решение об отказе выступать в финальном турнире приняла Украинская ассоциация футбола (УАФ).
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