ФИФА не разрешила защитнику "Вулверхэмптона" выступать за сборную Украины

Фото инстаграм Макса Килмана

Украинская ассоциация футбола получила ответ от ФИФА по поводу возможности смены футбольного гражданства защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.

Мать 23-летнего футболиста родом из Киева, поэтому у него была перспектива выступать за национальную сборную Украины.

Однако, как сообщает журналист Игорь Цыганык, ФИФА не разрешила центрбеку "волков" защищать цвета "жёлто-синих".

Дело в том, что в своё время Килман провёл 8 официальных матчей за сборную Англии по футзалу. Этот факт закрыл для него возможность играть за другую национальную команду.

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