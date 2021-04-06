ФИФА не разрешила защитнику "Вулверхэмптона" выступать за сборную Украины
Украинская ассоциация футбола получила ответ от ФИФА по поводу возможности смены футбольного гражданства защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.
Мать 23-летнего футболиста родом из Киева, поэтому у него была перспектива выступать за национальную сборную Украины.
Однако, как сообщает журналист Игорь Цыганык, ФИФА не разрешила центрбеку "волков" защищать цвета "жёлто-синих".
Дело в том, что в своё время Килман провёл 8 официальных матчей за сборную Англии по футзалу. Этот факт закрыл для него возможность играть за другую национальную команду.
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