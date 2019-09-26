Федерация футбола Египта обвинила ФИФА в потере голосов за Салаха

В адрес ФИФА выдвинуты новые претензии касательно голосования за лучшего игрока года.

Федерация футбола Египта требует объяснений касательно невнесения в отчёт голосов бывшего тренера сборной страны Хавьера Агирре и капитана национальной команды Ахмеда Аль-Мухаммади.

Оба проголосовали за форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, но ФИФА по неизвестным причинам проигнорировала это.

Египетская федерация начала собственное расследование произошедшего.

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