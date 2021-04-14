Фигу оценил шансы сборной России на Евро-2020

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Фигу оценил шансы сборной России на Евро-2020 Фото: Facebook

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу высказался о шансах России на Евро-2020.

"В России много хороших игроков, однако в Европе знают только тех, кого видят. Например, Дениса Черышева, играющего в Европе. В свое время я повстречал много русских футболистов, по именам не вспомню, однако сейчас у вас появилось много молодых игроков.

На Евро Россия пройдет далеко, главное - выйти из группы. Мы помним, как на ЧМ-2018 России помогали домашние стены, и если она выйдет из группы, то может пройти очень далеко", - приводит слова Фигу "Матч ТВ",

Напомним, что на Евро-2020 Россия попала в группу к Дании, Финляндии и Бельгии.

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