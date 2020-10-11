Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал, что он решил вернуться в "Барселону", чтобы выигрывать трофеи.
"Я вернулся в Испанию, чтобы выигрывать трофеи. Чтобы это произошло, я намерен отдавать все силы команде", - приводит слова Коутиньо Goal.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньр провел за "Барселону" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Луис Суарес рассказал будет ли он праздновать гол в ворота "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"
-
Испания огласила заявку на матч с Украиной
-
1
"Ювентус" сообщил английским клубам цену на Мериха Демирала
-
1
"Барселона" примет решение по Дембеле в ближайшее время
-
Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении
-
1
Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"
-
Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча
-
Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией
-
Гол Влашича помог Хорватии победить Швецию
-
Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией
-
Англия одержала волевую победу над Бельгией
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" предложили реформировать английский футбол
-
1
Тульский "Арсенал" подписал воспитанника "Локомотива" и ЦСКА
-
Серхио Агуэро может перейти в "Интер"
-
Жена Федуна может произвести изменения в трансферном отделе "Спартака"
-
Эльдор Шомуродов рассказал, почему он отказался бы от перехода в "Зенит"
-
Между "Реалом" и "Вильярреалом" может случиться конфликт из-за Такефусы Кубо
-
Кевин де Брюйне оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионаты мира и Европы
-
"Реал", "Барселона" и "Челси" поборются за Алабу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14