Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"

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Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал, что он решил вернуться в "Барселону", чтобы выигрывать трофеи.

"Я вернулся в Испанию, чтобы выигрывать трофеи. Чтобы это произошло, я намерен отдавать все силы команде", - приводит слова Коутиньо Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньр провел за "Барселону" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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