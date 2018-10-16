Финальная песня Лёва? Франция добывает волевую победу над Германией в Лиге Наций
"Стад де Франс" видел много славных матчей сборной Франции, и сегодняшняя встреча против Германии имела все шансы войти в этот список. Чтобы описать состояние "Бундестим" в последних матчах, не нужно придумывать что-то изощренное, достаточно просто сказать, что все сложно и даже плохо. Результаты команды совершенно не впечатляет, а серия без голов в официальных матчах достигла 270 минут. По мнению многих, последний раз такая безнадежная Германия видела этот мир в середине прошлого десятилетия, соответственно, в матче с французами на подопечных Лёва никто не ставил. Как и на самого Лёва. Тренера "Бундестим" мысленно выгоняют из сборной еще со времен противостояния с Мексикой на Чемпионате Мира, а теперь уровень недовольства и вовсе нельзя измерить никакими приборами.
Стоит отметить, что перед Францией главный тренер "немецкой машины" решил существенно омолодить состав и выставить под французский каток многих футболистов, которые лишь изредка имели опыт матчей подобного калибра. Но, как оказалось, игроки почти справились. Уже с первых минут сборная Германии начала ловить "галльских петухов" на контратаках и очень быстро доставляла мяч к чужим воротам. Иной вопрос, что далеко не каждая попытка выбежать вперед заканчивалась ударом, но даже банальной остроты было достаточно, чтобы застопорить Францию и добиться нужного результата.
На 13 минуте полузащитники сборной Германии отобрали мяч в центре поля и переправили его на Лероя Сане. Тот быстро ворвался в штрафную и совершал прострел на ворота, но игровой снаряд нашел руку Преснела Кимпембе, и Милорад Мажич мгновенно указал на точку. К мячу подошел Тони Кроос, не очень уверенно пробил в правый угол, Льорис даже дотянулся до мяча, но "ядро" все равно проскользнуло в сетку – 0:1, и положение Германии в один момент стало не столь безнадежным.
Через 11 минут немцы и вовсе имели возможность удвоить, счет, но на этот раз подопечным Дидье Дешама просто повезло. После подачи с угла поля от Тони Крооса мяч опасно полетал по штрафной "галльских петухов", пока не пришел в ноги Матиаса Гинтера. Правый защитник бил первым касанием метров с семи, но выстрел вышел не плотным и Льорис вытащил игровой снаряд из дальнего угла. В то же время Франция не могла создать совсем ничего. Единственный опасный момент парней Дешама в первом тайме даже не завершился ударом. Гризманн навесил внутрь штрафной площади, Мбаппе набегал на ворота и мог касанием замкнуть подачу, но просто не дотянулся до "снаряда".
Во втором тайме Франция заиграла активней и заставила оборону сборной Германии, которая в первом тайме имела не очень много работы, ошибаться, иногда даже на ровном месте. На 62 минуте очередная атака "галльских петухов" снова поставила под вопрос работу Лёва в сборной Германии. Лукас Эрнандес пробежался по левому флангу и навесил точно на голову Гризманна, который без особых усилий направил "ядро" в дальнюю девятку. Нойер был не у дел, но основные претензии адресовались, конечно же, защитникам, которые в момент удара находились где угодно, но только не рядом с нападающим мадридского "Атлетико".
А на 79 минуте дела "немецкой машины" пошли и вовсе плохо. Партнеры запустили на свидание с голкипером Матюиди, тот добежал до Льориса и готовился бить, но наткнулся на ногу Хуммельса. По поводу пенальти не было никаких споров. Гризманн подошел к мячу и уверенным ударом в правый угол – в тот же, в который забивал Кроос – вывел свою национальную сборную вперед.
Между делом Германия могла забить еще один мяч, до второго гола французов у немцев получались быстрые контратаки, но после второго гола "галльские петухи" наглухо закрыли свою половину поля. В итоге "Бундестим" снова проиграла и теперь только чудо не позволит им вылететь в дивизион В. А французы играют вничью третий раз в четырех последних матчах, но при этом не теряют уверенности и зарабатывают седьмое очко в группе Лиги Наций. Голландия все еще может сдвинуть "петухов" с трона, но для этого парням Кумана нужно побеждать в двух оставшихся матчах.
Франция – Германия – 2:1
Голы: Кроос, 14 (пен.) – 0:1; Гризманн, 62 – 1:1; Гризманн, 80 (пен.) – 2:1.
Германия: Нойер – Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц – Керер, Кроос, Киммих, Сане (Дракслер, 75) – Гнабри (Мюллер, 88), Вернер.
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте (Н’Зонзи, 90+3), Погба – Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Мбаппе (Дембеле, 86) – Жиру.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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