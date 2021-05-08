Флик рассказал о поступивших ему предложениях
Фото твиттер "Баварии"
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик подтвердил, что обсуждает возможность своего назначения на пост главного тренера сборной Германии, но отметил, что это не единственное предложение, которое ему поступило.
"Я действительно уже общался с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Но у меня есть и другие варианты. Конечно, стать тренером национальной команды – это нечто особенное", - цитирует Флика Associated Press.
Напомним, что после Евро-2020 сборную Германии покинет Йоахим Лёв, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года.
Флик, в свою очередь, уже согласовал свой уход из "Баварии" по окончании сезона. Его преемником станет Юлиан Нагальсманн.
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