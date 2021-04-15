Фоден повторил достижение Мбаппе в Лиге Чемпионов

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден стал вторым игроком, забившим в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов до своего 21-летия.

Воспитанник "горожан" поразил ворота дортмундской "Боруссии" в двух играх, чем помог своей команде пробиться в полуфинал турнира.

Как сообщает Goal, Фоден повторил достижение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Француз в сезоне 2016/17, будучи футболистом "Монако", также отличился в обоих четвертьфиналах ЛЧ. Тогда ему было 18 лет.

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