Форма сборной России заняла второе место в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror

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Форма сборной России заняла второе место в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии MirrorФото: твиттер сборной России

Британское издание Mirror представило рейтинг лучших форм сборных на Евро-2020.

Гостевая форма сборной России с синей и красной полосами на груди стала второй. Домашняя форма россиян оказалась 18-й.

Лучшим комплектом стала домашняя форма сборной Италии, выполненная в синем цвете с орнаментом. Худшая - форма сборной Бельгии, которую описали как-будто "по ней проехались трактором".

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня и завершится 11 июля.

Читайте также: Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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