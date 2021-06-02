Форма сборной России заняла второе место в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror
Фото: твиттер сборной России
Британское издание Mirror представило рейтинг лучших форм сборных на Евро-2020.
Гостевая форма сборной России с синей и красной полосами на груди стала второй. Домашняя форма россиян оказалась 18-й.
Лучшим комплектом стала домашняя форма сборной Италии, выполненная в синем цвете с орнаментом. Худшая - форма сборной Бельгии, которую описали как-будто "по ней проехались трактором".
Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня и завершится 11 июля.
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|Англия
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|Словакия
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|4
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|7
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|3
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|Чехия
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|5
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|3
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