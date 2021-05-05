Форвард "Крыльев Советов" Сергеев установил новый бомбардирский рекорд ФНЛ

Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев установил рекорд Футбольной национальной лиги по числу голов за сезон.

В нынешнем сезоне форвард забил 39 голов и победил рекорд бывшего нападающего "Терека" Андрея Федькова, который забил 38 мячей в 2004 году. До конца сезона "Крылья" проведут еще два матча, поэтом Сергеев можно улучшить свое достижение.

25-летний Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. Ранее он играл за "Строгино", "Ригу", "Тамбов" и "Торпедо". Его контракт с самарским клубом действует до лета лета 2022 года.

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