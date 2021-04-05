Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году

2 Теги александр соболевлионель мессикриштиану роналдуроберт левандовскиджордан ларссон

Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала интересную статистику нападающего команды Александра Соболева, который в последних четырех матчах забил семь голов.

В 2021 году Соболев тратит на один гол в среднем 61 минуту. По этому показателю он идет вровень с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, а также опережает форвардов "Барселоны" Лионеля Месси  (62) и "Ювентуса" Криштиану Роналду (107). 

Стоит отметить, что в список лучших также попал нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, который в 2021 году забивает каждые 88 минут.

В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Ларссона 12 забитых мячей и пять голевых передач в 24 поединках.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

В четырёх матчах аж 7 мячей? Нифигасе, такими темпами, к концу года и самого Пеле обгонит )))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Всё!Холанд не нужен!И кредит на него!Барса,не спи!

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