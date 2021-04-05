Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала интересную статистику нападающего команды Александра Соболева, который в последних четырех матчах забил семь голов.
В 2021 году Соболев тратит на один гол в среднем 61 минуту. По этому показателю он идет вровень с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, а также опережает форвардов "Барселоны" Лионеля Месси (62) и "Ювентуса" Криштиану Роналду (107).
Стоит отметить, что в список лучших также попал нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, который в 2021 году забивает каждые 88 минут.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Ларссона 12 забитых мячей и пять голевых передач в 24 поединках.
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|Команда
|М
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20