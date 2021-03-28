Франция на выезде обыграла Казахстан

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В Нур-Султане завершился поединок второго тура квалификации на ЧМ-2022 в Группе D между сборными Казахстана и Франции. Гости, на правах фаворита, сразу взяли ход игры под свой контроль и уже до перерыва смогли повести в счете 2:0. Во втором тайме рисунок игры не поменялся и счет мог бы стать разгромным, если бы Мбаппе реализовал пенальти. Итог встречи - победа Франции со счетом 2:0. Стоит отметить, что первый мяч в матче, забитый нападающим "Барселоны" Дембеле, стал для футболиста первым в официальных матчах за национальную сборную.

Французы временно возглавили Группу D, набрав в двух матчах 4 очка. У Казахстана это был первый матч и пока они занимают последнее место.

Казахстан - Франция 0:2 (0:2)

Голы: Дембеле, 19 - 0:1, Малый, 44 - 0:2

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 75

Казахстан: Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция: Льорис, Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).