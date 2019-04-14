Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 2

Редакция Soccernews, при помощи портала FourFourTwo, продолжает освещать короткие истории 27 британских аутсайдеров, которые в свое время изрядно нашумели в еврокубках.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

7. "Барри Таун" 3:1 "Порту"

Второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, 1 августа, 2001 года.

Нельзя найти более явного аутсайдера, чем "Барри Таун", который проиграл "Порту" 8:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Эта валийская команда стала первым победителем какой-либо стадии ЛЧ от этой маленькой державы на периферии УЕФА, оставив не у дел азербайджанский "Шамкир". Намного более серьезная бойня получилась в ответном матче против "Порту". Очень быстро португальская команда повела в счете, но голы Ли Филипса, Марка Флинна и Гари Ллойда защитили очень важную и знаменитую победу. Да, "Барри Таун" проиграл войну, но при этом валийские фанаты увидели незабываемое сражение, равных которому в футболе Уэльса пока не было (разве что на уровне сборной).

8. "Хартс" 1:0 "Бавария"

Четвертьфинал Кубка УЕФА, 28 февраля 1989 года

Иногда герои побеждают некрасиво. Историческая победа над "Баварией", которая по пути к четвертьфиналу забила 18 голов в ворота своих соперников, была следствием воинственной и героической игре в обороне, а также Дейва МакФерсона, который гармонично дополнял четверку защитников. Через 10 минут после перерыва Тош МакКенлей совершил подачу с углового на Яна Фергюсана – рекордное подписание "Хартса" и игрок, который приложил руку к победе "Данди Юнайтед" над "Барселоной" (информация о том матче есть в прошлом материале) – и тот отправил мяч в сетку, установив финальный счет матч. В ответной встрече "Бавария" победила 2:0 и вышла в полуфинал, но это никак не повлияло на то, что первый матч этого раунда называют одним из величайших в истории "Хартса".

9. "Лидс Юнайтед" 2:1 "Барселона"

Полуфинал Кубка Европейских Чемпионов, 9 апреля 1975 года.

Билли Бремнер и Алан Кларк забили голы за "Лидс" в полуфинале Лиги Чемпионов 1974/75, но лучшим игроком матча был признан Пол Медели, который остановил самого Йохана Кройффа – лучшего футболиста в мире на тот момент. Единственный раз за матч, когда голландский гений смог проскочить сквозь Медели, "Барса" заработала штрафной, после которого забил Хуан Мануэль Асенси. Несмотря на то, что подопечные Ринуса Михелса имели в своем составе россыпь звезд – Кройфф, Нескенс, Решак, один из главных героев встречи Бремнер вышел и сказал: "Я совершенно не впечатлен их игрой. Таких "континентальных" команд достаточно много". Ответный матч на "Камп Ноу" закончился со счетом 1:1, но выиграть тот Кубок Европейских Чемпионов "Лидсу" не удалось. В финале англичане уступили "Баварии".

10. "Дерби Каунти" 4:1 "Реал"

Второй раунд Кубка Европейских Чемпионов, 22 октября 1975 года.

Все до сих пор вспоминают 4 гола Чарли Джорджа в ворота мадридского "Реала" во втором раунде Кубка Европейских Чемпионов сезона 1975/76. Его хет-трик в первом матче получился незабываемым и принес "Дерби" одну из главнейших побед в их истории. Однако, куда интересней получилась его история на "Сантьяго Бернабеу". Джордж забил гол в верхних угол после того, как одолжил обувь у своего партнера по команде Брюса Райча, который незадолго до этого был сломан Висенте Дель Боске и покинул поле. К сожалению для "Дерби", героические вещи форварда не помогли. Английская команда проиграла 5:1 в дополнительное время ответного матча и не смогла пробиться в следующий раунд.

11. "Ньюкасл" 3:2 "Барселона"

Групповой этап Лиги Чемпионов, 17 сентября 1997 года.

Хет-трик Фаустино Асприльи, который колумбиец оформил за 22 минуты, сделал нападающего настолько популярным в городе, что фанаты "Ньюкасла" готовы были платить деньги просто чтобы посидеть на его любимом месте в такси. Однако, главным героем матча в исторической перспективе считается Кит Гиллепси, которого главный тренер "Барселоны" Луи Ван Гал посмел назвать хромым, но именно его действия в отсутствии травмированного Алана Ширера позволили забить Асприльи 2 из 3 голов. Празднование Фаустино, совершенное несколькими сальто, явно ударило по Ван Галу, в составе которого были люди, на 2 головы сильнее колумбийского форварда – Луиш Фигу, Луис Энрике или Ривалдо. В итоге, голландец назначил своего никому не известного переводчика Жозе Моуринью на должность аналитика. Эффект бабочки?

12. "Бангор Сити" 2:0 "Наполи"

Первый раунд Кубка Обладателей Кубков, 5 сентября 1962.

Деклассирован сложным полем в Уэльсе, "Наполи" проигрывал обладателю Кубка Уэльса после 43 минут первого раунда КОК. Конечно же, 19 летний Рой Меттью забил типичный британский гол после навеса в штрафную от Рега Хантера. Через 7 минут после перерыва Кен Бирч реализовал пенальти и у многих поселилось ощущение, что "Бангор Сити" станет первой командой из Уэльса, которая сможет двухматчевое противостояние в рамках европейского турнира. Не получилось! В Италии "Наполи" выиграл 3:1, и, если бы на тот момент уже действовало правило выездного гола, то мяч МакАллистера на 71 минуте мог бы протащить "Бангор" в следующий раунд, но, согласно регламенту, клубам пришлось играть третью встречу, где неаполитанцы все же выиграли противостояние. Интересно, что "Наполи" дошел до четвертьфинала, и во всех трех раундах итальянцам понадобился третий матч. С "Бангором" и венгерским "Уйпештом" удалось сыграть успешно, а вот "ОФК Белград" стал непреодолимым препятствием.