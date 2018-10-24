Футбол XXI века: "Барселона" (2000-2003)

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Футбол XXI века: "Барселона" (2000-2003)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Новым героем нашей рубрики становится каталонская "Барселона", которая в новом тысячелетии переживает лучший период в своей истории.

Сезон 1999/2000

В ранге действующего чемпиона Испании "Барселона" входила в XXI век. У руля команды стоял Луи ван Гал, а в составе блистали братья де Буры, Михаэль Райцигер, Хосеп Гвардиола, Филлип Коку, Луис Энрике, Будевейн Зенден, Луиш Фигу, Яри Литманен, Симау Саброза, Ривалдо и Патрик Клюйверт. Начинали закрепляться в основе "сине-гранатовых" перспективные Карлес Пуйоль и Хави Эрнандес. Это был сотый год со дня основания клуба, и каталонцы стремились отметить юбилей трофеями. Но не задалось. В начале сезона "Барса" проиграла Суперкубок Испании "Валенсии" (3:4 по сумме двух встреч). В Примере, несмотря на локальные успехи осенью, команда финишировала лишь на втором месте, уступив в борьбе за золото "Депортиво" - отставание от чемпиона составило пять очков. В Кубке Короля "блауграна" завершила выступления на стадии полуфинала. Да ещё как. Потерпев поражение от "Атлетико" в первом матче со счётом 3:0, играть в ответном поединке команда ван Гала просто-напросто отказалась, сославшись на отсутствие футболистов. Как итог - техническое поражение и скандальный вылет из турнира.

В Лиге Чемпионов "сине-гранатовые" спокойно выиграли группу, оставив позади "Фиорентину", "Арсенал" и АИК. Затем "Барселона" без проблем прошла вторую групповую стадию, обойдя "Порту", "Спарту" и "Герту". В четвертьфинале каталонский гранд с трудностями, но всё же взял верх над "Челси", а вот в следующем раунде на "Валенсию" силёнок не хватило. Юбилей не удался - ни одного трофея и, как следствие, смена тренера. По окончании сезона ван Гал покинул "Камп Ноу", произнеся знаменитые слова: "Друзья из прессы. Я ухожу. Поздравляю".

Сезон 2000/2001

Летом 2000 года президентом "Барселоны" стал Жоан Гаспар. На этом посту он сменил Хосепа Луиса Нуньеса, руководившего клубом на протяжении 22 лет.  А новым наставником "сине-гранатовых" стал Лоренсо Серра Феррер, который до этого несколько лет работал в структуре клуба. Но и тренерский опыт у него был - специалист довольно успешно возглавлял "Мальорку" и "Бетис". На трансферы перед началом сезона были потрачены космические в то время 97 миллионов евро. 40 миллионов было уплачено за Марка Овермарса, ещё 57 потратили на Херарда Лопеса, Ришара Дютруэля, Эмманюэля Пети и Альфонсо Переса, на правах аренды к команде присоединился Иван де ла Пенья. Также стоит выделить перевод в первую команду голкипера Пепе Рейны. Ушли при этом Рональд де Бур и Луиш Фигу, которого сумел переманить злейший враг в лице мадридского "Реала". Сезон начался, мягко говоря, ужасно - в первых 11 турах Примеры "Барса" потеряла очки шесть! раз. Затем ещё было болезненное поражение от "Расинга" со счётом 0:4. Команда болталась по турнирной таблице, в основном занимая места с пятого по третье. И в апреле терпение руководства клуба лопнуло - после очередного фиаско в игре с "Осасуной" Феррер был уволен, а его преемником стал Карлес Решак. Из самостоятельного тренерского опыта этого специалиста можно выделить только работу в японской "Йокогаме Флюгелс". Также Решак был многолетним ассистентом Йохана Кройффа, но, пожалуй, его главная заслуга на "Камп Ноу" - это Лионель Месси. Юного аргентинца привёз в Испанию именно Карлес, который в своё время был ещё и скаутом. Перед Решаком была поставлена лишь одна задача - занять место не ниже четвёртого, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. И с этим новый наставник справился - трёх побед в семи матчах хватило для итоговой позиции в четвёрке. Что касается других турниров, то в Кубке Короля "блауграна" добралась до полуфинала, где была бита "Сельтой", а из Лиги Чемпионов каталонцы вылетели ещё на групповой стадии. Да и такое было каких-то 18 лет назад! "Милан" и "Лидс" обошли "Барсу", отправив испанского гранда в Кубок УЕФА. Во втором по значимости еврокубке "сине-гранатовые" дошли до 1/2 финала, где их остановил будущий победитель турнира "Ливерпуль".

Сезон 2001/2002

Все были уверены, что Решак - это временное явление, и летом 2001 года у "Барселоны" появится новый наставник. Однако руководство клуба решило иначе и бывший скаут получил шанс полноценно реализовать себя в тренерском ремесле. Под него были куплены Филипп Кристанваль, Патрик Андерссон, Джеованни, Фабио Рошембак, Роберто Бонано и Хавьер Савиола, в аренду у "Милана" взяли Франческо Коко. Едва ли такое усиление можно назвать очень качественным, особенно на фоне потерь Эмманюэля Пети, Будевейна Зендена, Симау Саброзы, Яри Литманена и Хосепа Гвардиолы. Опасения подтвердились сразу - две ничьи в первых трёх турах Примеры о чём-то да говорят. Но это были лишь цветочки. Сезон был провален по всем фронтам. Только в чемпионате Испании "блауграна" потерпела десять! поражений. Видимо Решак забыл, что задача попасть в четвёртку уже в прошлом, а сейчас все ждали борьбы за золото. В итоге даже бронзовые медали каталонцам не достались - четвёртая строчка вслед за "Валенсией", "Депортиво" и "Реалом". Ещё плачевнее сложилась ситуация в Кубке Короля - вылет на стадии 1/32 финала от "Фигераса". Отдушиной можно считать только выступление в Лиге Чемпионов - в этом турнире "Барса" сумела добраться до полуфинала, где была бита мадридским "Реалом".

Сезон 2002/2003

Ситуация требовала перемен и они ожидаемо последовали. Карлес Решак покинул пост наставника "Барселоны", а на тренерский мостик "Камп Ноу" вернулся Луи ван Гал, провалившийся со сборной Нидерландов. Но былые заслуги предоставили возможность голландскому специалисту доказать свой топ-уровень. Между тем, усилили команду три футболиста - вратарь Роберт Энке, полузащитник Хуан Роман Рикельме и хавбек Гаиска Мендьета, которого арендовали у "Лацио". Также выделим перевод из кантеры Виктора Вальдеса и Андреса Иньесты. Среди потерь отметим уход Пепе Рейны, Ришара Дютруэля, Абелардо Фернандеса, Альфонсо Переса и Ривалдо. Кроме того, клуб покинули перспективные Микель Артета и Луис Гарсия. Болельщики "Барсы" хотели как можно быстрее забыть кошмар прошлого сезона, но и в новом футбольном году им нечему было радоваться. Десять поражений в Примере при Решаке оказались ещё не самым худшим результатом, поскольку в сезоне 2002/03 фиаско уже было двенадцать. И это при всего 15 победах. Было очевидно, что ван Гал не оправдал ожиданий, поэтому мало кто удивился его увольнению в январе 2003 года. Недолго продержался и президент Гаспар, покинувший свой пост в феврале.  Временным руководителем клуба стал Энрик Рейна, а должность главного тренера сначала перешла Антонио де ла Крусу, а через некоторое время - Радомиру Античу. Под руководством сербского специалиста каталонцы поднялись в турнирной таблице с 15-й позиции на шестую. В последний раз "Барса" так низко финишировала в чемпионате Испании в далёком 1988 году. А что там в других турнирах? Может удалось реабилитироваться? Как бы не так. Второй сезон подряд "блауграна" вылетела из Кубка Короля на стадии 1/32 финала. На этот раз обидчиком выступила "Новельда". А в Лиге Чемпионов "сине-гранатовые" пробились в четвертьфинал, где в упорной борьбе уступили туринскому "Ювентусу".

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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