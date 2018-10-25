Футбол XXI века: "Барселона" (2003-2007)

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Футбол XXI века: "Барселона" (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Из кризиса "Барселону" должен был выводить Жоан Лапорта, который победил на выборах президента, прошедших в июне. Произошли и тренерские перестановки - Радомир Антич покинул "Камп Ноу", а его преемником стал Франк Райкард, который уже успел поработать со сборной Нидерландов и роттердамской "Спартой". Не самый очевидный вариант, но команде нужны были свежие идеи и рисковать стоило. Под нового наставника "Барса" приобрела Рюштю Речбера, Рафаэля Маркеса, Рикарду Куарежму и Роналдиньо, на правах аренды к каталонскому клубу присоединились Джованни Ван Бронкхорст и Марио Альварес. Позднее в январе также был арендован Эдгар Давидс. Такое усиление уже внушало сдержанный оптимизм. Что касается потерь, то покинули "блауграну" Роберто Бонано, Филипп Кристанваль, Франк Де Бур, Патрик Андерссон и перспективный Сеск Фабрегас. Кроме того, зимой из команды ушёл Джеованни. Вряд ли был смысл рассчитывать на мгновенный результат. Его и не последовало. В первом круге чемпионата Испании "Барса" шесть раз проиграла, шесть раз сыграла вничью и семь раз победила. Зато во второй половине сезона дело пошло. И немудрено, ведь Райкарду нужно было время, чтобы донести до игроков свои идеи, а новичкам, разумеется, потребовалась адаптация. Начиная с 20-го тура Примеры, "сине-гранатовые" потерпели лишь два поражения и трижды сыграли вничью. Как итог - серебряные медали, да и чемпион "Валенсия" финишировала не так далеко: всего в пяти очках. В Кубке Короля результаты также заметно улучшились - после двух подряд вылетов на стадии 1/32 финала место в восьмёрке сильнейших. Да и выбил "Барселону" из турнира будущий победитель "Сарагоса". Лиги Чемпионов из-за провала в прошлом сезоне у каталонцев не было, поэтому пришлось довольствоваться Кубком УЕФА - там подопечные Райкарда дошли до 1/8 финала, где не смогли справиться с шотландским "Селтиком".

Сезон 2004/2005

Складывалось ощущение, что "Барселона" на правильном пути. Райкард сохранил свой пост, а команду усилили Жулиано Беллетти, Силвиньо, Эдмилсон, Деку, Людовик Жюли, Хенрик Ларссон и Самуэль Это'о, также из кантеры был переведён некто Лионель Месси - многообещающий воспитанник с волшебной левой ногой. Зимой эту компанию дополнили Макси Лопес и Деметрио Альбертини. Среди ушедших выделим Михаэля Райцигера, Филлипа Коку, Рикарду Куарежму и Патрика Клюйверта. Кроме того, объявили о завершении карьеры Марк Овермарс и Луис Энрике. Впрочем, серьёзное обновление состава никак не повлияло на результаты. С шестого тура "сине-гранатовые" захватили лидерство в Примере и никому не отдавали его до конца сезона. Это было первое чемпионство "блауграны" в новом тысячелетии. "Камп Ноу" не видел золотых медалей чемпионата Испании с 1999 года. К слову, феерил новичок команды Самуэль Это'о, забивший только в Ла Лиге 25 голов. Вот так бывший игрок мадридского "Реала" помог "Барселоне" прервать трофейную засуху, длившуюся шесть лет. На этом фоне фиаско в других турнирах не воспринимались так болезненно. Хотя вылет в 1/32 финала Кубка Короля от "Граменета" - это конечно дичь. Что касается Лиги Чемпионов, то каталонцы вышли из группы с "Миланом", "Шахтёром" и "Селтиком", но в 1/8 финала нарвались на "Челси" Жозе Моуринью - 5:3 по сумме двух встреч.

Сезон 2005/2006

"Барселона" решила продолжать ранее выбранный путь, а значит особых перемен не планировалось. Франк Райкард остался у руля команды, которую пополнили Марк Ван Боммель и Сантьяго Эскерро. При этом были проданы Фабио Рошембак и воспитанник Серхио Гарсия. Также в декабре "сине-гранатовые" потеряли Деметрио Альбертини, решившего повесить бутсы на гвоздь. В начале сезона каталонцы выиграли Суперкубок Испании, разобравшись с "Бетисом". А затем настало время удивлять. Как известно, чемпионский титул сложнее защитить, чем завоевать. Поэтому "Барса" сразу взялась за дело. После небольшой турбулентности в начале сезона - пять потерь очков в семи матчах Примеры - "блауграна" встала на рельсы и выдала впечатляющую серию из 14 побед подряд. Это и стало залогом успеха - подопечные Райкарда без проблем выиграли чемпионат, опередив ближайшего преследователя в лице мадридского "Реала" на внушительные 12 очков.

Впрочем, это был не главный триумф каталонцев - 17 мая на "Стад де Франс" испанский гранд в финале Лиги Чемпионов обыграл "Арсенал", став обладателем "ушастого" впервые за 14 лет. По пути к трофею "Барса" выиграла группу с "Вердером", "Удинезе" и "Панатинаикосом", отомстила "Челси" в 1/8 финала, взяла верх над "Бенфикой" в 1/4 и одолела "Милан" в полуфинале. К слову, это всего второй Кубок Чемпионов в истории "сине-гранатовых", то есть его значимость сложно было переоценить. Для требла не хватило только победы в Кубке Короля - в этом турнире хозяева "Камп Ноу" остановились на стадии четвертьфинала, а обидчиком второй раз за последние три сезона выступила "Сарагоса".

Сезон 2006/2007

Результаты, конечно, впечатляли, но Райкарду предстояла тяжёлая работа, чтобы команда сумела остаться на вершине. Для этого на "Камп Ноу" перебрались опытные футболисты - Джанлука Дзамбротта, Лилиан Тюрам и Эйдур Гудьонсен. В то же время сменили клубную прописку Рюштю Речбер, Марк ван Боммел, Хенрик Ларссон, а также воспитанники Фернандо Наварро и Габри. Сезон начинался неплохо, первое поражение в Примере каталонцы потерпели аж в седьмом туре, правда это было Эль-Класико, что, разумеется, вызвало негодование у болельщиков. Всего же в чемпионате "блауграна" проиграла шесть раз. Примечательно, что уступали подопечные Райкарда только в гостях. Такой вот выездной синдром. Однако это не помешало "Барсе" набрать 76 очков, столько же было и у чемпиона - мадридского "Реала". У "сине-гранатовых" даже разница забитых и пропущенных голов была значительно лучше по сравнению со "сливочными", но за королевский клуб сыграли личные встречи - 2:0 дома и 3:3 на выезде. А вот в Лиге Чемпионов всё сложилось куда менее радужно. "Барселона" с трудом вышла из группы, заняв второе место после "Челси" и опередив идущий третьим "Вердер" всего на одно очко. В первом раунде плей-офф действующего победителя турнира ждал "Ливерпуль", который и поставил им подножку. Отдушиной мог стать Кубок Короля, но дойдя до полуфинала и обыграв в первом матче "Хетафе" со счётом 5:2, "Барселона" сенсационно была разгромлена в ответном поединке со счётом 4:0. После блестящего прошлого сезона стало неожиданностью, что банда Райкарда завершила футбольный год без единого значимого трофея. Едва ли к таковым можно отнести завоёванный в августе Суперкубок Испании. Особенно на фоне фиаско в Суперкубке УЕФА - 0:3 от "Севильи" - и проигранного "Интернасьоналу" финала клубного чемпионата мира.

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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