Футбол XXI века: "Барселона" (2007-2010)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Франк Райкард получил шанс всё исправить. Да и усиление наставник получил приличное - Габриэль Милито, Эрик Абидаль, Яя Туре и Тьерри Анри. В январе клуб в придачу арендовал Хосе Пинто. Также к основе подтянули воспитанников Джовани дос Сантоса, Бояна Кркича, Педро Родригеса и других. Потери кстати тоже были серьёзными - ван Бронкхорст, Беллетти, Тьяго Мотта, Жюли, Савиола и Макси Лопес. Неслабое обновление состава конечно дало о себе знать. "Барселона", будем честны, не феерила, хотя и провалом её выступление назвать нельзя. Так прошёл первый круг чемпионата Испании, а во втором команда посыпалась, проиграв шесть матчей и ещё столько же игр сведя вничью. Как итог - всего лишь третье место в Примере вслед за "Реалом" и "Вильярреалом". Да и отставание от чемпиона вышло катастрофическим - 18 очков. Не удалось реабилитироваться и в других турнирах - и в Кубке Короля, и в Лиге Чемпионов "блауграну" остановили в полуфинальном раунде. Во внутреннем соревновании "Барса" уступила "Валенсии" - 4:3 по сумме двух встреч. А в ЛЧ на пути "сине-гранатовых" оказался великолепный "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона. Хотя и до этого каталонцы не блистали - выйдя из группы с "Лионом", "Рейнджерс" и "Штутгартом", подопечные Райкарда не очень уверенно прошли "Селтик" и "Шальке". Что ж, имеем два сезона подряд без трофеев - на горизонте замаячила новая перестройка.

Сезон 2008/2009

И перестройка началась с тренерской позиции - 8 мая 2008 года президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил о расторжении контакта с Франком Райкардом. А выводить команду из кризиса было поручено Хосепу Гвардиоле, который до этого всего один сезон проработал с дублем "сине-гранатовых". Риск - дело благородное, но новый наставник своими первыми действиями заставил болельщиков поволноваться. По его инициативе "блауграна" рассталась с культовым игроком для "Камп Ноу" и всего футбола - Роналдиньо. Также в составе не нашлось места Джанлуке Дзамбротте, Эдмилсону, Олегеру, Джовани дос Сантосу, Деку и Сантьяго Эскерро, а Лилиан Тюрам завершил карьеру. При этом усилить команду Гвардиола решил Жераром Пике, Мартином Касересом, Энрике, Дани Алвесом, Сейду Кейта и Александром Глебом. Помимо этого каталонский клуб выкупил контракт вратаря Пинто и перевёл в основу воспитанника Серхио Бускетса. Опасений было в достатке, поскольку последняя столь крупная перетрубация привела лишь к очередному витку неудач. И начиналось всё действительно ужасно - поражение от "Нумансии", ничья с "Расингом"... Но потом произошло прекрасное перевоплощение - "Барселона" нащупала свою игру и выдала 21-матчевую беспроигрышную серию в Примере. Стоит акцентировать внимание на том, что за указанный период каталонцы лишь дважды сыграли вничью, а остальные поединки выиграли. Конечно, за оставшуюся часть сезона подопечные Гвардиолы проиграли четыре раза в чемпионате, но это не помешало им спустя три года вернуть испанскую корону в столицу Каталонии. Золото было добыто максимально уверено - с опережением главного преследователя в лице мадридского "Реала" на 9 очков. В Кубке Короля "сине-гранатовые" без проблем дошли до финала, обыграв по пути "Бенидорм", "Атлетико", "Эспаньол" и "Мальорку", а в решающем матче на "Месталье" "Барса" беспощадно разгромила "Атлетик" из Бильбао благодаря голам Туре, Месси, Кркича и Хави.

К тому моменту "блауграну" ждал ещё один финал - в Лиге Чемпионов. В самом престижном еврокубковом турнире каталонцы сначала победили в группе со "Спортингом", "Шахтёром" и "Базелем", затем справились в плей-офф с "Лионом" и "Баварией", а вот в полуфинале произошёл настоящий триллер. "Челси" давно и безуспешно стремился выиграть "ушастого", поэтому в противостоянии с "Барселоной" игроки "синих" были готовы оставить на поле всё. И градус действительно зашкаливал! После 0:0 на "Камп Ноу" предстояло разыграть путёвку в финал на переполненном "Стемфорд Бридж". В самом дебюте встречи блестящим ударом счёт открыл Майкл Эссьен, в середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Абидаля, однако гениальный гол Андреса Иньесты на 93-й минуте вывел в решающий матч ЛЧ именно банду Гвардиолы. Безусловно, та игра запомнилась и ужасным судейством Тома Хеннига Эвребе, но, как говорится, победителей не судят. Зато в финале "Барса" не оставила шансов "Манчестер Юнайтед" и в третий раз в истории стала триумфатором Лиги Чемпионов. Итогом сезона стал требл! Ранее ни одна испанская команда не добивалась подобного, а значит Гвардиола, несмотря на отсутствие серьёзного тренерского бэкграунда, переписал историю. Причём не только родного клуба, но и всего футбола.

Сезон 2009/2010

Эйфория эйфорией, но вопрос - удастся ли Гвардиоле удержать "Барселону" на вершине - оставался открытым. Тем более, что чемпионский состав не слишком радикально, но изменился. На постоянной основе ушли Силвиньо, Эйдур Гудьонсен и Самуэль Это’о, в аренду были отправлены Мартин Касерес, Александр Глеб и только приобретенный Кейррисон. Помимо бразильца клуб летом 2009 года купил Дмитрия Чигринского, Максвелла и Златана Ибрагимовича. В начале сезона "сине-гранатовые" пополнили свой зал трофеев Суперкубком Испании и Суперкубком УЕФА - были обыграны "Атлетик" и "Шахтёр" соответственно. Кроме того, в декабре каталонцы, победив мексиканский "Атланте" и аргентинский "Эстудиантес", стали триумфаторами клубного чемпионата мира. Таким образом, "Барселона" стала первой командой в истории, выигравшей все шесть титулов по итогам календарного года.

В общем Гвардиола ещё раз переписал историю. Но вернёмся к августу. Параллельно с борьбой за два суперкубка, "блауграна" взялась за защиту чемпионского звания. И это им удалось на славу. Всего одно поражение в 38 турах Примеры, потрясающие 99 очков и вторая подряд победа в испанском первенстве. Мадридский "Реал" до последнего ждал осечек конкурента, но, набрав 96 пунктов, финишировал лишь вторым. Блестящее выступление в Ла Лиге давало повод болельщикам "Барсы" рассчитывать на ещё один требл. И, правда, казалось, что ребят с "Камп Ноу" не остановить. Впрочем, другого мнения придерживалась "Севилья", выбившая "сине-гранатовых" из Кубка Короля на стадии 1/8 финала. Андалусийцы в целом провели сильный турнир и, оставив за бортом действующего победителя, не имели права не занять его место. Похожий сценарий был и в Лиге Чемпионов - триумфатора прошлого сезона остановил прагматичный "Интер" Жозе Моуринью, который в итоге и стал новым обладателем "ушастого".

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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