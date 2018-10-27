Футбол XXI века: "Барселона" (2007-2010)

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Футбол XXI века: "Барселона" (2007-2010)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться с третьей частью материала о "Барселоне". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь, а вторую - здесь.

Сезон 2007/2008

Франк Райкард получил шанс всё исправить. Да и усиление наставник получил приличное - Габриэль Милито, Эрик Абидаль, Яя Туре и Тьерри Анри. В январе клуб в придачу арендовал Хосе Пинто. Также к основе подтянули воспитанников Джовани дос Сантоса, Бояна Кркича, Педро Родригеса и других. Потери кстати тоже были серьёзными - ван Бронкхорст, Беллетти, Тьяго Мотта, Жюли, Савиола и Макси Лопес. Неслабое обновление состава конечно дало о себе знать. "Барселона", будем честны, не феерила, хотя и провалом её выступление назвать нельзя. Так прошёл первый круг чемпионата Испании, а во втором команда посыпалась, проиграв шесть матчей и ещё столько же игр сведя вничью. Как итог - всего лишь третье место в Примере вслед за "Реалом" и "Вильярреалом". Да и отставание от чемпиона вышло катастрофическим - 18 очков. Не удалось реабилитироваться и в других турнирах - и в Кубке Короля, и в Лиге Чемпионов "блауграну" остановили в полуфинальном раунде. Во внутреннем соревновании "Барса" уступила "Валенсии" - 4:3 по сумме двух встреч. А в ЛЧ на пути "сине-гранатовых" оказался великолепный "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона. Хотя и до этого каталонцы не блистали - выйдя из группы с "Лионом", "Рейнджерс" и "Штутгартом", подопечные Райкарда не очень уверенно прошли "Селтик" и "Шальке". Что ж, имеем два сезона подряд без трофеев - на горизонте замаячила новая перестройка.

Сезон 2008/2009

И перестройка началась с тренерской позиции - 8 мая 2008 года президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил о расторжении контакта с Франком Райкардом. А выводить команду из кризиса было поручено Хосепу Гвардиоле, который до этого всего один сезон проработал с дублем "сине-гранатовых". Риск - дело благородное, но новый наставник своими первыми действиями заставил болельщиков поволноваться. По его инициативе "блауграна" рассталась с культовым игроком для "Камп Ноу" и всего футбола - Роналдиньо. Также в составе не нашлось места Джанлуке Дзамбротте, Эдмилсону, Олегеру, Джовани дос Сантосу, Деку и Сантьяго Эскерро, а Лилиан Тюрам завершил карьеру. При этом усилить команду Гвардиола решил Жераром Пике, Мартином Касересом, Энрике, Дани Алвесом, Сейду Кейта и Александром Глебом. Помимо этого каталонский клуб выкупил контракт вратаря Пинто и перевёл в основу воспитанника Серхио Бускетса. Опасений было в достатке, поскольку последняя столь крупная перетрубация привела лишь к очередному витку неудач. И начиналось всё действительно ужасно - поражение от "Нумансии", ничья с "Расингом"... Но потом произошло прекрасное перевоплощение - "Барселона" нащупала свою игру и выдала 21-матчевую беспроигрышную серию в Примере. Стоит акцентировать внимание на том, что за указанный период каталонцы лишь дважды сыграли вничью, а остальные поединки выиграли. Конечно, за оставшуюся часть сезона подопечные Гвардиолы проиграли четыре раза в чемпионате, но это не помешало им спустя три года вернуть испанскую корону в столицу Каталонии. Золото было добыто максимально уверено - с опережением главного преследователя в лице мадридского "Реала" на 9 очков. В Кубке Короля "сине-гранатовые" без проблем дошли до финала, обыграв по пути "Бенидорм", "Атлетико", "Эспаньол" и "Мальорку", а в решающем матче на "Месталье" "Барса" беспощадно разгромила "Атлетик" из Бильбао благодаря голам Туре, Месси, Кркича и Хави.

К тому моменту "блауграну" ждал ещё один финал - в Лиге Чемпионов. В самом престижном еврокубковом турнире каталонцы сначала победили в группе со "Спортингом", "Шахтёром" и "Базелем", затем справились в плей-офф с "Лионом" и "Баварией", а вот в полуфинале произошёл настоящий триллер. "Челси" давно и безуспешно стремился выиграть "ушастого", поэтому в противостоянии с "Барселоной" игроки "синих" были готовы оставить на поле всё. И градус действительно зашкаливал! После 0:0 на "Камп Ноу" предстояло разыграть путёвку в финал на переполненном "Стемфорд Бридж". В самом дебюте встречи блестящим ударом счёт открыл Майкл Эссьен, в середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Абидаля, однако гениальный гол Андреса Иньесты на 93-й минуте вывел в решающий матч ЛЧ именно банду Гвардиолы. Безусловно, та игра запомнилась и ужасным судейством Тома Хеннига Эвребе, но, как говорится, победителей не судят. Зато в финале "Барса" не оставила шансов "Манчестер Юнайтед" и в третий раз в истории стала триумфатором Лиги Чемпионов. Итогом сезона стал требл! Ранее ни одна испанская команда не добивалась подобного, а значит Гвардиола, несмотря на отсутствие серьёзного тренерского бэкграунда, переписал историю. Причём не только родного клуба, но и всего футбола.

Сезон 2009/2010

Эйфория эйфорией, но вопрос - удастся ли Гвардиоле удержать "Барселону" на вершине - оставался открытым. Тем более, что чемпионский состав не слишком радикально, но изменился. На постоянной основе ушли Силвиньо, Эйдур Гудьонсен и Самуэль Это’о, в аренду были отправлены Мартин Касерес, Александр Глеб и только приобретенный Кейррисон. Помимо бразильца клуб летом 2009 года купил Дмитрия Чигринского, Максвелла и Златана Ибрагимовича. В начале сезона "сине-гранатовые" пополнили свой зал трофеев Суперкубком Испании и Суперкубком УЕФА - были обыграны "Атлетик" и "Шахтёр" соответственно. Кроме того, в декабре каталонцы, победив мексиканский "Атланте" и аргентинский "Эстудиантес", стали триумфаторами клубного чемпионата мира. Таким образом, "Барселона" стала первой командой в истории, выигравшей все шесть титулов по итогам календарного года.

В общем Гвардиола ещё раз переписал историю. Но вернёмся к августу. Параллельно с борьбой за два суперкубка, "блауграна" взялась за защиту чемпионского звания. И это им удалось на славу. Всего одно поражение в 38 турах Примеры, потрясающие 99 очков и вторая подряд победа в испанском первенстве. Мадридский "Реал" до последнего ждал осечек конкурента, но, набрав 96 пунктов, финишировал лишь вторым. Блестящее выступление в Ла Лиге давало повод болельщикам "Барсы" рассчитывать на ещё один требл. И, правда, казалось, что ребят с "Камп Ноу" не остановить. Впрочем, другого мнения придерживалась "Севилья", выбившая "сине-гранатовых" из Кубка Короля на стадии 1/8 финала. Андалусийцы в целом провели сильный турнир и, оставив за бортом действующего победителя, не имели права не занять его место. Похожий сценарий был и в Лиге Чемпионов - триумфатора прошлого сезона остановил прагматичный "Интер" Жозе Моуринью, который в итоге и стал новым обладателем "ушастого".

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
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