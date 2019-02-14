Футбол XXI века: "Милан" (2003-2007)

Великие клубы имеют великую историю, которая насчитывает не одно десятилетие. Soccernews продолжает рассказывать Вам о современном периоде топ-команд, а именно о выступлениях в XXI веке. Настало время ознакомиться со второй частью материала о "Милане". Первую главу данной статьи Вы можете прочитать здесь.

Сезон 2003/2004

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Кафу, Джузеппе Панкаро, Патрик Каламбай, Филиппо Поркари, Джузеппе Тикли, Кака, Никола Поцци.

Ушли: Хосе Антонио Чамот, Деметрио Альбертини, Лука Антонини, Ибраим Ба, Ривалдо, Хосе Мари, Роке Жуниор (аренда), Фабрисио Колоччини (аренда), Мохамед Сарр (аренда), Самуэле Далла Бона (аренда), Катилина Обамеянг (аренда).

Итог: Серия А - 1-е место, Лига Чемпионов - 1/4 финала, Кубок Италии - 1/2 финала.

Достигнув вершины европейского футбола, важно понимать, что в следующем сезоне невозможно побеждать за счёт былых заслуг. Знал об этом и опытный Карло Анчелотти, поэтому после небольшого перерыва работа закипела с новой силой. В первую очередь, тренер не упустил возможность усилить состав "Милана". Среди прочих на "Сан-Сиро" перебрались тёртый калач бразилец Кафу, на секундочку действующий чемпион мира, а также его многообещающий соотечественник Кака. Официально начинать новую кампанию "россонери" предстояло 3 августа. На американской земле в Нью-Джерси "дьяволы" разыгрывали с "Ювентусом" Суперкубок Италии. В основное время команды не сумели поразить ворота друг друга, в овертаймах обменялись голами, а победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Дежавю... Чуть более двух месяцев назад те же соперники сражались по похожему сценарию за другой трофей. Тогда триумфатором стал "Милан", а в этот раз "старая синьора" вернула должок оппоненту - роковым было суждено стать единственному промаху Сержиньо. Неприятно конечно, но впереди ещё долгий путь, на котором при должном старании у подопечных Анчелотти были все шансы поживиться новыми титулами. И произошло это совсем скоро - 29 августа в битве за Суперкубок УЕФА "Милан" одолел "Порту" благодаря быстрому голу Андрея Шевченко, что позволило пополнить клубный музей очередным экспонатом.

А что дальше? Почему бы не замахнуться на скудетто, которое не покорялось "россонери" с 1999 года? Видимо, в подобном ключе мыслил и тренерский штаб, потому что старт в Серии А вышел максимально сильным. 9 побед и 3 ничьи в первых 12 турах, затем обидное домашнее поражение от "Удинезе", и ещё 7 побед подряд. Серьёзная заявка на итоговый успех. Собственно, в оставшейся части сезона миланская дружина лишь отчасти сбавила обороты.

Во втором круге "дьяволы" добыли 13 побед, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. Ключевой дуэлью всего первенства стала встреча 32-го тура против "Ромы". "Волки" являлись главным преследователем команды Анчелотти, и в этом поединке можно было ставить жирную точку в чемпионской гонке. Так оно и вышло. Гол Шевченко на второй минуте, 1:0, финальный свисток и "Милан" досрочно становится обладателем скудетто.

Болельщики были безмерно счастливы, поэтому неудачи в других турнирах отходили на второй план. А провалы, между прочим, были внушительными на всех фронтах. Давайте по порядку. В декабре "россонери" умудрились не выиграть Межконтинентальный кубок, уступив в финале "Бока Хуниорс" по пенальти. Далее миланцы бесславно вылетели из Кубка Италии, проиграв в полуфинальном раунде "Лацио". Всё бы ничего, но 6:1 по сумме двух встреч - это перебор для действующего победителя Лиги Чемпионов. В самом еврокубковом соревновании для подопечных Анчелотти разыгралась настоящая драма. Победа в группе была добыта довольно уверенно, в 1/8 финала "дьяволы" взяли верх над пражской "Спартой", а в следующей стадии итальянскую команду ждала историческая дуэль с "Депортиво". Вывеска, на первый взгляд, не очень привлекательная, но события на поле превзошли все ожидания. Блестящая волевая победа на "Сан-Сиро" со счётом 4:1 и просто фантастический камбэк через две недели в Ла-Корунье. 4:0 на "Риасоре" шокировали не только фанатов "чёрно-красных", но и большую часть нейтральных любителей футбола. Вот такой неоднозначный сезон: долгожданное чемпионство, Суперкубок УЕФА, вновь лучший бомбардир Шевченко и выдающийся дебют Кака, но параллельно позорный вылет из ЛЧ и Кубка, а также два проигранных финала. Есть чем гордиться, но при этом есть и куда расти.

Сезон 2004/2005

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Дигао, Яп Стам, Викаш Дорасо, Харви Эсайас, Сандро Блудек, Эрнан Креспо (аренда).

Ушли: Мартин Лаурсен, Роке Жуниор, Фабрисио Колоччини, Фернандо Редондо, Виталий Кутузов, Патрик Каламбай (аренда), Мохамед Сарр (аренда), Самуэле Далла Бона (аренда).

Итог: Серия А - 2-е место, Лига Чемпионов - финалист, Кубок Италии - 1/4 финала.

Ни для кого не стало сюрпризом, что Карло Анчелотти остался на тренерском мостике "Милана", а вот в плане трансферов клуб в отличие от предыдущих кампаний распыляться не стал. Среди знаковых подписаний стоит выделить покупку у "Лацио" опытнейшего Япа Стама за 10,5 миллионов евро и аренду форварда "Челси" Эрнана Креспо. 21 августа "россонери" провели свой первый официальный матч в новом сезоне - это был поединок с "Лацио" за Суперкубок Италии. В этот раз "орлы" не доставили действующему чемпиону страны особых проблем - подопечные Анчелотти разгромили столичный коллектив со счётом 3:0 благодаря хет-трику Андрея Шевченко и с хорошим настроением продолжили подготовку к старту Серии А.

И вот 11 сентября, первый тур национального первенства, в соперниках скромный "Ливорно". Казалось бы, отличная возможность начать розыгрыш с победы, но "дьяволы" неприятно удивили болельщиков, сподобившись лишь на ничью. Следующей осечки также долго ждать не пришлось - в третьем туре "красно-чёрные" уступили "Мессине" со счётом 1:2. Только после этой оплеухи "Милан" взялся за дело. До конца первого круга команда не проигрывала, добыв 11 побед в 16 матчах. Впрочем, даже этого не хватило для захвата первого места - лидировал великолепный "Ювентус" Фабио Капелло. А сместить "старую синьору" с вершины вышло только по итогам 25-го тура. К этому моменту "россонери" успели дважды проиграть и четырежды выиграть. Упавший на плечи футболистов груз ответственности не выбил их из колеи - они продолжили мчаться навстречу второму скудетто подряд, одолев среди прочих "Интер" и "Рому". Небольшой спад настиг "дьяволов" в начале апреля. Ничья с "Брешией" и поражение от "Сиены" позволили "Ювентусу" вновь занять первую строчку, но "Милан" быстро наверстал упущенное. После 34-го тура именно дружина Анчелотти возглавляла турнирную таблицу Серии А.

И 8 мая вся Италия следила за очной встречей миланцев и туринцев, которая фактически являлась битвой за титул. Матч получился упорным, но сильнее всё-таки оказались "бьянконери". Единственный гол Давида Трезеге решил судьбу поединка, а, возможно, и всего турнира. Фанаты "красно-чёрных" верили, что ещё ничего не потеряно, но сами игроки, по всей видимости, руки опустили. В последних трёх турах "россонери" наштамповали ничьих с "Лечче", "Палермо" и "Удинезе", безнадёжно отстав от выигравшего скудетто "Ювентуса". Не сыскал "Милан" славы и в Кубке Италии. Добравшись до четвертьфинальной стадии, подопечные Анчелотти пропустили шесть голов от "Удинезе" в двух играх и досрочно, в середине марта, попрощались с турниром. Вся надежда была на Лигу Чемпионов. Тем более, "дьяволы" набрали в этом соревновании уверенный ход. Сначала победа в группе с "Барселоной", "Шахтёром" и "Селтиком", затем триумф в трёх раундах плей-офф, где были биты "Манчестер Юнайтед", "Интер" и ПСВ. Кстати, ответный матч 1/4 финала с соседями по городу завершился преждевременно. Тифози "нерадзурри" устроили беспорядки на трибунах, подарив своей любимой команде техническое поражение. На грани вылета "Милан" был в полуфинале. После победы 2:0 над ПСВ в поединке на "Сан-Сиро", итальянцы сгорели на выезде со счётом 3:1 и только благодаря правилу выездного гола добыли путёвку в решающий матч. Примечательно, что спасительный мяч Массимо Амброзини забил на 91-й минуте. Вот такая вот драма! Но это был не последний удар по нервным клеткам болельщиков "россонери".

Исторический финал в Стамбуле, о котором истинные любители футбола не устают вспоминать уже почти 15 лет, - вот где была кульминация. Гол Паоло Мальдини на первой минуте, 3:0 к перерыву благодаря дублю Креспо, но "Ливерпуль" проявил характер. Англичане закатили сопернику "трёшку" за шесть минут второго тайма и перевели игру в овертаймы. Там забитых мячей публика не увидела, и новый победитель Лиги Чемпионов определялся в серии пенальти. Пожалуй, эти мгновения фанаты "Милана" хотели бы вычеркнуть из своей жизни навсегда - снова промахнулся Сержиньо, подвёл команду Андреа Пирло, а решающий 11-метровый не реализовал герой "Сан-Сиро" Андрей Шевченко. Вожделенный трофей отправился в Англию, а футболисты "красно-чёрных" ещё долго не могли понять, что произошло. "Дьяволы" были близки и к скудетто, и к кубку чемпионов, но в итоге остались ни с чем. Такова жизнь - не всегда удача поворачивается к вам лицом!

Сезон 2005/2006

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Желько Калач, Димитриос Элефтеропулос, Марек Янкуловски, Иоганн Фогель, Марсио Аморозо, Кристиан Вьери, Альберто Джилардино, Лино Марцоратти (академия), Давиде Астори (академия).

Ушли: Мохамед Сарр, Джузеппе Панкаро, Харви Эсайас, Марко Донадель, Викаш Дорасо, Кристиан Вьери, Йон-Даль Томассон, Кристиан Аббьяти (аренда), Дигао (аренда), Кристиан Брокки (аренда).

Итог: Серия А - 2-е (3-е) место, Лига Чемпионов - 1/2 финала, Кубок Италии - 1/4 финала.

Результаты прошлого сезона чётко демонстрировали, что потенциал "Милана" не исчерпан, нужно только кое-что подшаманить и можно снова вступать в борьбу за все трофеи. Справляться с этой задачей Карло Анчелотти должны были помочь Марек Янкуловски, Кристиан Вьери, Альберто Джилардино и другие менее именитые новички. Учитывая отсутствие титулов в предыдущей кампании, "россонери" не были обременены сражениями за какие-либо Суперкубки - после предсезонки команде сразу предстояло стартовать в Серии А. И начало, безусловно, оставляло желать лучшего. Ничья с "Асколи", поражение от "Сампдории" и победа над "Сиеной" - таковы итоги первых трёх туров. "Дьяволы" долго запрягали, зато потом выдали блестящую серию в чемпионате, выиграв 8 поединков подряд.

А вот концовку первого круга национального первенства подопечные Анчелотти сильно смазали - 4 победы при 4 поражениях. Однако временный кризис не выбил "Милан" из гонки за скудетто. Соперники не спешили извлекать пользу из осечек "красно-чёрных" и те воспользовались данным фактором. Вторую половину розыгрыша Серии А "россонери" провели куда ровнее - 15 побед в 19 турах при трёх ничьих и одном поражении. Вполне чемпионский показатель, впрочем, в том году золотые медали забрал ещё более матёрый коллектив - "Ювентус" с Фабио Капелло у руля.

Правда радоваться и одним, и другим оставалось недолго. Из-за скандала, который прозвали "Кальчополи", туринцев сослали в Серию Б, параллельно отобрав у них два чемпионских титула, а миланцев оштрафовали на 30 очков. Изначально речь шла о понижении в классе и лишении 44 баллов, но апелляции клуба сделали своё дело. Тем не менее, серебро "дьяволы" упустили. Потеряв 30 пунктов, команда оказалась на третьем месте вслед за "Интером" и "Ромой". Будто предчувствуя грядущие потрясения, "Милан" выступил неубедительно и в других турнирах. Путешествие по Кубку Италии завершилось для подопечных Анчелотти уже в январе после разгрома от "Палермо" в ответном четвертьфинальном матче. В Лиге Чемпионов "красно-чёрные" зашли немного дальше, но второй год подряд добраться до финала не сумели. Выиграв осенью/зимой группу с ПСВ, "Шальке" и "Фенербахче", итальянцы уверенно шагали по плей-офф ЛЧ, пока не наткнулись на "Барселону".

Победы в двухматчевых дуэлях с "Баварией" и "Лионом" конечно внушали оптимизм, но машине Франка Райкарда в том сезоне тяжело было что-то противопоставить. Исходя из неутешительных итогов кампании, напрашивался вывод, что курс "Милан" выбрал неверный. Или может "россонери" по принципу пружины сжались сейчас, чтобы в будущем выстрелить и сносить всё на своём пути? Что ж, время покажет!

Сезон 2006/2007

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Пришли: Фердинандо Коппола, Марко Сторари, Массимо Оддо, Даниэле Бонера, Джузеппе Фавалли, Леандро Грими, Йоанн Гуркюфф, Роналдо, Рикардо Оливейра, Лука Антонелли (академия), Давиде Ди Дженнаро (академия), Маттео Дармиан (академия).

Ушли: Димитриос Элефтеропулос, Яп Стам, Катилина Обамеянг, Самуэле Далла Бона, Иоганн Фогель, Руй Кошта, Марсио Аморозо, Никола Поцци, Андрей Шевченко, Кристиан Аббьяти (аренда).

Итог: Серия А - 4-е место, Лига Чемпионов - победитель, Кубок Италии - 1/2 финала.

Сделав определённые выводы из неудач прошлого сезона, "Милан" решил поактивничать на трансферном рынке. Летом 2006 года клуб усилил состав Даниэле Бонерой, Йоанном Гуркюффом, Рикардо Оливейрой и многими другими. В то же время покинули "Сан-Сиро" такие знаковые фигуры, как Яп Стам, Руй Кошта и Андрей Шевченко. Обновлённый "Милан" был готов броситься в битву за скудетто, но последствия "Кальчополи" до сих пор тянулись шлейфом за командой и мешали её амбициозным планам. Речь идёт об ещё одном штрафе, действие которого распространялось именно на новый розыгрыш Серии А. Мало приятного начинать турнир с "-8" в графе очки. Хотя на практике для сторонних наблюдателей было даже забавно следить за тем, как "россонери" после трёх побед подряд на старте с одним баллом в активе находились в подвале турнирной таблицы. Сложно сказать, что выбило футболистов из колеи - это или что-то другое. Но то, что началось с четвёртого тура, иначе как кошмаром не назовёшь. В период с 23 сентября по 16 декабря, то есть в течение трёх месяцев "дьяволы" победили аж два раза в национальном первенстве, зато поражений потерпели целых четыре при семи ничьих. Было очевидно, что гонка за скудетто для миланцев завершена.

И знаете, когда давление стало менее ощутимым, "красно-чёрные" основательно поправили свои дела. До конца января подопечные Анчелотти выиграли четыре встречи из пяти в рамках Серии А. А тут и подкрепление серьёзное подоспело - в зимнее трансферное окно на "Сан-Сиро" перебрались защитник Массимо Оддо и форвард Роналдо. Да-да, тот самый Феномен! И понеслась: с февраля по апрель "Милан" ураганом прошёлся по итальянскому чемпионату, добыв 10 побед в 13 матчах. До медалей было рукой подать, однако в мае "россонери" почему-то забуксовали, набрав в последних четырёх турах первенства жалких два очка. Это стоило команде бронзы, но, слава богу, не места в Лиге Чемпионов. Итоговая четвёртая строчка, если брать в расчёт отрицательный баланс очков перед стартом и ужасный отрезок в прошлом календарном году, это более чем зачётный результат.

Разумеется, понимая бесперспективность борьбы за скудетто, "Милан" не упустил возможность перебросить силы на другие турниры. С Кубком Италии получилось не очень - вылет в 1/2 финала от "Ромы", зато в ЛЧ подопечные Анчелотти зажигали не по-детски. Пусть никого не вводит в заблуждение выступление "дьяволов" на групповом этапе. В тот период команда переживала, мягко говоря, не лучшие времена, поэтому на первый план выходил результат, а с ним было всё в порядке - первое место в квартете с "Лиллем", АЕК и "Андерлехтом". Хотя 10 очков в шести турах - это, конечно, несерьёзно. Тем не менее, путёвка в плей-офф добыта и там миланцы где-то с помощью характера, где-то при содействии удачи, где-то благодаря индивидуальному мастерству игроков оставили за бортом турнира поочерёдно "Селтик", "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". Финал состоялся 23 мая в Афинах, и для "красно-чёрных" это была не просто битва за трофей, а возможный реванш, ведь соперником итальянского коллектива стал "Ливерпуль". Те самые "скаузеры", совершившие чудо в Стамбуле, и уведшие из под носа у "Милана" заветный кубок. Как известно, месть - это блюдо, которое подают холодным. За два года эмоции поугасли, но желание поквитаться за обидное поражение буквально окрыляло дружину Анчелотти. Особенно старательным был Филиппо Индзаги, который оформил дубль и принёс своей команде победу в Лиге Чемпионов.

Стоит ли говорить, что этот триумф влёгкую перекрыл неудачи на других фронтах. "Милан" - лучший клуб Европы. Разве может звучать что-то слаще для тифози?

Продолжение следует!

Дима Самойлов | http://soccernews.ru

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