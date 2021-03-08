Футболистка ЦСКА Коваленко прокомментировала рождение дочери от Глушакова

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала в инстаграме пост, посвящённый рождению дочери Милы.

Напомним, что отцом ребёнка стал полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

"Многие будут в шоке. Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива. Спасибо, Денис Глушаков, что был рядом с первой и до последней минуты появления нашей крохи.

Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас - много прекрасного и незабываемого. И не дождётесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь в ЦСКА", - написала Коваленко.

Глушаков и Коваленко начали встречаться в 2020 году. Ранее он был женат на Дарье, от которой у него две дочери. В 2018 году супруги подали на развод.

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