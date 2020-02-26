Футболисты "Лудогорца" прилетели в Италию в масках и перчатках из-за коронавируса



Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели в Милан на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Интером".

Из-за угрозы коронавируса игроки, тренеры и персонал прибыли в масках и перчатках.

Напомним, что матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса были отменены несколько матчей чемпионата Италии.

В первом матче "Интер" обыграл "Лудогорец" на выезде со счетом 2:0.

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