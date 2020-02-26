Футболисты "Лудогорца" прилетели в Италию в масках и перчатках из-за коронавируса
Футболисты болгарского "Лудогорца" прилетели в Милан на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Интером".
Из-за угрозы коронавируса игроки, тренеры и персонал прибыли в масках и перчатках.
Напомним, что матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса были отменены несколько матчей чемпионата Италии.
В первом матче "Интер" обыграл "Лудогорец" на выезде со счетом 2:0.
Не пропустите: В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат России получил новое название
-
"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года
-
Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"
-
"Наполи" пройдет "Барселону"? Каталонцы показали "беззубый" футбол в Неаполе и рискуют в очередной раз провалится в ЛЧ
-
Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Лента новостей
-
"Бавария" намерена продлить канадца Дэвиса
-
РПЛ показала новый трофей турнира
-
Ляказетт высказался о своем будущем в "Арсенале"
-
Футболисты "Лудогорца" прилетели в Италию в масках и перчатках из-за коронавируса
-
"Бавария" теряет Левандовски
-
Виллиан рассказал, почему он не может договориться с "Челси"
-
В Госдуме выразили готовности провести в России дополнительные матчи Евро-2020
-
Сборная России поблагодарила теннисистку Марию Шарапову, которая завершила карьеру
-
Две недели назад Неймар отказался тренироваться с ПСЖ
-
Примера не разрешила Родриго сыграть с "Барселоной"
-
2
Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"
-
"Интер" нацелился на ветерана "Тоттенхэма"
-
"Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка
-
3
"Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи"
-
Семин оценил шансы "Зенита" в РПЛ без Кокорина
-
1
Чемпионат России получил новое название
-
"Ливерпуль" предложил Вернеру выгодные условия личного контракта
-
"Милан" нацелился на полузащитника сборной Аргентины
-
Семин рассказал, почему "Локомотив" не смог купить камерунского нападающего
-
Экс-игрок "Рубина" Башкиров может перейти в польский клуб
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0