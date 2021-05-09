Футболисты "Наполи" хотят, чтобы Гаттузо остался

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno, главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. При этом игроки поддерживают тренера и хотели бы, чтобы он продолжил возглавлять "Наполи".

Ранее сообщалось, что тренером интересуется "Фиорентина".

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