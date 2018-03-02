Футбольная нация: символическая сборная лучших баскских игроков

Страна Басков – небольшое автономное сообщество на территории Испании и частично на юге Франции, которое подарило миру множество великолепных футболистов. Большинство из них на международном уровне, естественно, защищали или продолжают защищать цвета национальной сборной Испании, но есть также и другие примеры. Баскская диаспора очень широко представлена и в странах Южной Америки, куда много представителей этой чрезвычайно футбольной нации вынуждены были иммигрировать после Гражданской войны 1936-1939 годов.

Редакция SoccerNews представляет символическую сборную этнических басков всех времен.

Андони Субисарретта

Безусловно, сейчас первой фамилией, которая всплывает при упоминании баскского голкипера – это Горка Ираисос. Но еще в недавнем прошлом сияла звезда вратаря, достижения которого тяжело будет переплюнуть кому-либо из баскских страж ворот. Андони Субисарретта известен своими успешными выступлениями за "Атлетик", "Барселону" и "Валенсию" в период с начала 80-х - конца 90-х годов. Также Андони долгое время был основным кипером национальной сборной Испании, за которую провел 126 матчей. Его лучшие годы припали на период выступления за каталонский клуб, в стане которого он четыре раза кряду завоевывал чемпионский титул и триумфовал в Лиге Чемпионов.

Сесар Аспиликуэта

Одним из ярчайших представителей нынешнего поколения баскских футболистов является лидер лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта. Свою футбольную карьеру оборонец начал в родной "Осасуне", где успешно трудился и со временем получил предложение от "Марселя". После двух сезонов во Франции Аспиликуэта пополнил ряды лондонского гранда и сразу стал своим. А на протяжении последних нескольких лет 28-летний баск - незаменимое звено в основной обойме "пенсионеров".

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Хави Мартинес

В этой сборной нельзя было обойтись без еще одного ярчайшего представителя баскского футбола нынешнего поколения Хави Мартинеса. Они с Аспиликуэтой практически ровесники и делали первые шаги во взрослом футболе в один период в одной и той же команде, но в отличие от Сесара, Хави уже в 17 лет перехватил "Атлетик", легендой которого он в итоге и стал, несмотря на то, что провел в Бильбао всего шесть сезонов. В 2012 году Мартинес сменил Испанию на Германию и стал коллекционировать трофеи в составе "Баварии".

Эмерик Ляпорт

Дорогостоящий новичок "Манчестер Сити" и будущее сборной Франции Эмерик Ляпорт вызывает много споров о своем происхождении. Если верить футбольному клубу "Атлетик" Бильбао, то 23-летний француз имеет баскские корни, иначе они бы его не подписали. До того, как пополнит ряды консервативного клуба из Страны Басков Ляпорт проявил себя во французско-баскском клубе "Байонна".

Биксант Лизаразю

Биксант Лизаразю – яркий представитель французского футбола поколения Зидана, Пиреса, Виера, Бартеза и других также является баском по национальности. Помимо красноречивого имени и фамилии этот факт подтверждается также тем, что Лизаразю стал первым французским футболистом, который перешел в "Атлетик". Кстати, после успешного сезона в стане "львов" Биксант отправился в "Баварию", где и провел свои лучшие футбольные годы.

Дидье Дешам

Еще один чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне ее главный тренер Дидье Дешам является баском по национальности. 49-летний специалист - уроженец небольшого французско-баскского городка Байонна начал свой футбольный путь в местной одноименной команде. В своей взрослой карьере Дешам поменял шесть клубов, но больше всего помимо великолепной игры в национальной команде "галльских петухов" запомнился выступлениями за футбольные клубы "Марсель" и "Ювентус".

Хаби Алонсо

Одним из самых известных и титулованных баскских игроков в истории является относительно недавно завершивший карьеру Хаби Алонсо. Начав футбольный путь в родном "Реал Сосьедаде", тогда еще юный Алонсо, вряд ли мог предположить, что за свою карьеру игрока ему удастся побывать в трех больших клубах Испании, Англии и Германии. Причем интересно, что повсюду, где бы он не выступал после отъезда из Сан-Себастьяна, Хаби был незаменимым игроком, который просто притягивал к себе трофеи.

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Микель Артета

Микель Артета – близкий друг Хаби Алонсо, уроженец Сан-Себастьяна. Парни знакомы с самого детства и всегда мечтали играть вместе в команде, за которую болели. Мечту так и не удалось осуществить - Артета присоединился к "Реал Сосьедаду" в 2004 году, когда Алонсо уже покинул Страну Басков. Через год "артист" перешел в "Эвертон", где по-настоящему раскрылся. После этого был достаточно успешный период в "Арсенале", тем не менее за 11 сезонов на Туманном Альбионе Микелю удалось завоевать всего четыре не столь значимых трофея – два Кубка Англии и два Суперкубка.

Гонсало Игуаин

Мало кто знает, что Гонсало Игуаин также является баском по национальности. Баскская диаспора достаточно широко представлена в Аргентине и занимает 10% от всех иммигрантов. Интересно, что нападающий итальянского "Ювентуса" далеко не единственный популярный футболист, который принадлежит к этому этносу. Из ныне выступающих можно выделить крайнего защитника "Вест Хэма" Пабло Сабалету. Кроме того, басками также являются и легендарные аргентинские футболисты, которые вместе с Диего Марадоной становились чемпионами мира в 1986 году - Хулио Олартикоэчеа и Хорхе Луис Бурручага.

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Ариц Адурис

Эта сборная была бы неполноценной без настоящего символа баскского футбола – Арица Адуриса. Форвард уже стал настоящей легендой "Атлетика", а в свои 37 лет продолжает быть не менее полезным для команды, чем условных десять лет назад. Более того, помимо сборной Испании Адурис продолжает выступать за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю ее историю.

Диего Форлан

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан, пожалуй, является самым популярным баском среди всей ассимилированной уругвайской диаспоры. Форвард известен своими успешными выступлениями за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и мадридский "Атлетико". Несмотря на то, что Форлан пропал из виду после того, как покинул пределы Европы в 2012 году, он все еще продолжает играть в футбол, и сейчас защищает цвета гонгконгского клуба "Китчи".

Богдан Архипенко

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