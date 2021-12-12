Гасперини высказался о дебютном голе Миранчука в нынешнем сезоне

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Гасперини высказался о дебютном голе Миранчука в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче чемпионата Италии с "Вероной" (2:1).

"Миранчук провел великолепный матч, но проблема в том, что на его позиции играют Малиновский и Иличич. Это недостаток нашей игровой схемы. Мы хотим, чтобы игроки смогли адаптироваться к ней, но не бывает так, чтобы она всегда срабатывала на 100 процентов. Но у нас все равно отличный состав", – приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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