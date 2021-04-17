Гаттузо согласовал условия контракта с "Фиорентиной"

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Гаттузо согласовал условия контракта с "Фиорентиной"

Фото Global Look Press / Lapresse / Spada

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо сменит место работы по окончании нынешнего сезона.

По информации Sportface, 43-летний специалист уже договорился о сотрудничестве с "Фиорентиной".

Ожидается, что стороны заключат контракт, рассчитанный на два года, с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что с января за "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин.

"Фиалки" идут на 15-м месте в таблице Серии А по итогам 30 туров.

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